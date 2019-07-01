Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф

Новости спорта: 15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона.

На старте Уимблдона 15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей турнира, нанесла поражение 39-летней соотечественнице Винус Уильямс — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

313-я ракетка мира выполнила 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 3 из 3. В активе В. Уильямс 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Напомним, В. Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде.

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.