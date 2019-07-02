"У нас были взлеты и падения": Свитолина о продолжении романа с Монфисом

Новости спорта: Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала восстановление общей страницы в Instagram с французом Гаэлем Монфисом. Они встречаются с начала 2019 года. В начале июня их совместный аккаунт был удален, а в конце месяца восстановлен.

"Это здорово. Мы получили так много сообщений по поводу восстановления аккаунта. У нас были взлеты и падения, но в итоге мы рады, что наш общий аккаунт вернулся. Это хорошо", – призналась Свитолина.

В первом круге Уимблдона Элина обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом – 7:5, 6:0. Следующей соперницей украинки будет россиянка Маргарита Гаспарян.

Монфис снялся в ходе матче с соотечественником Уго Умбером при счете – 7:6 (8:6), 6:3, 4:6, 5:7, 0:3.

Ранее мы писали, что платье Свитолиной на Уимблдоне раскритиковали. "Это несправедливо по отношению к дизайнерам", – возмутилась украинка.