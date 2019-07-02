Цуренко без шансов уступила чешке в первом раунде Уимблдона

Новости спорта: Леся Цуренко с поражения стартовала в текущем розыгрыше Уимблдона.

Леся Цуренко с поражения стартовала в текущем розыгрыше Уимблдона.

Вторая ракетка Украины уступила представительнице Чехии Барборе Стрыцовой, которой для победы потребовались час и 13 минут.

За это время Цуренко подала единственный эйс, совершила 2 двойных ошибки и не реализовала ни одного брейкпоинта.

Ранее во второй круг турнира пробились Элина Свитолина и Даяна Ястремская, позже сегодня свой матч проведет Катерина Козлова.

WTA. Уимблдон. 1/64 финала

Барбора Стрыцова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина, 32) 2:0 (6:3, 6:2)