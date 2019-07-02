Халеп получила серьезную травму на старте Уимблдона

Новости спорта: Симона Халеп прокомментировала свою победу над Александрой Саснович.

В стартовом матче на Уимблдоне Халеп была близка к потере сета, но во второй партии при счете 2:5 выиграла у Саснович пять геймов подряд.

"Я очень довольна. Мне нужно было держать концентрацию. Нога может стать проблемой по ходу турнира, но я надеюсь, что обойдется. Я поскользнулась на корте и потеряла контроль. Почувствовала боль в задней поверхности колена и ниже. Теперь мне нужны процедуры, а дальше посмотрим.

Я приложила к ноге лед и все еще чувствую напряжение. Дернула мышцу за коленом и ахилл. Надеюсь восстановиться к следующему матчу", - заявила румынка в интервью BBC.

Во втором раунде Уимблдона Симона Халеп сыграет с Михаэлой Бузарнеску.