Козлова "зачехлила" ракетку в первом круге Уимблдона 2019

Украинская теннисистка Екатерина Козлова (№66 WTA) проиграла 2 июля американке Лорен Дэвис (95) в первом раунде Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов.
Встреча завершилась на лондонском корте со счетом 3:6, 2:6.
Поединок продолжался 1 час 14 минут.
Во втором раунде Дэвис встретится с победительницей немецкого теннисного дерби Татьяна Мария (65) - Ангелик Кеорбер (5).
Как информировало агентство, в понедельник стартовый круг Уимблдона-2019 преодолели украинки Элина Свитолина (8) и Даяна Ястремская (35), а сегодня Леся Цуренко (33) уступила чешской теннисистке Барборе Стрицовой (54).