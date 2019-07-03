Уимблдон: Надаль вышел во второй круг

Новости спорта: Надаль разгромил Сугиту и во втором круге Уимблдона сыграет с Кирьосом.

В первом раунде Уимблдона испанец Рафаэль Надаль, посеянный под третьим номером, в трёх сетах легко обыграл японца Юити Сугиту (Q) со счётом 6:3, 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

В активе Надаля 11 эйсов, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Сугита, являющийся 274-й ракеткой мира, 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк.

За выход в третий круг Надаль поспорит с австралийцем Ником Кирьосом, который на старте соревнований в упорной борьбе одолел соотечественника Джордана Томпсона — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Он завершится 14 июля. В 2018 году титул завоевал серб Новак Джокович.