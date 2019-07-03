Скачать
Среда, 03.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Уимблдон: Надаль вышел во второй круг

Уимблдон: Надаль вышел во второй круг
06:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Надаль разгромил Сугиту и во втором круге Уимблдона сыграет с Кирьосом.

В первом раунде Уимблдона испанец Рафаэль Надаль, посеянный под третьим номером, в трёх сетах легко обыграл японца Юити Сугиту (Q) со счётом 6:3, 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

В активе Надаля 11 эйсов, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Сугита, являющийся 274-й ракеткой мира, 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк.

За выход в третий круг Надаль поспорит с австралийцем Ником Кирьосом, который на старте соревнований в упорной борьбе одолел соотечественника Джордана Томпсона — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Он завершится 14 июля. В 2018 году титул завоевал серб Новак Джокович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уимблдон, АТР, Рафаэль Надаль, Теннис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Шарапова снялась с Уимблдона 2019
03 Защитник Динамо перешел в Карпаты
04 Тренер Уайлдера раскритиковал Тайсона Фьюри
05 Жданов поддержал Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь