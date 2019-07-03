Маррей сыграет с Сереной Уильямс на Уимблдоне 2019

Новости спорта: Энди Маррей объявил, что сыграет в миксте Уимблдона с Сереной Уильямс.

Британский теннисист Энди Маррей определился со своей партнёршей по дуэту в смешанном разряде Уимблдона. 32-летний уроженец Глазго будет выступать с американкой Сереной Уильямс.

С. Уильямс заявилась в микст впервые с 1998 года — тогда она играла вместе с белорусом Максимом Мирным.

Ранее Маррей заявил, что многие теннисистки отказали ему в игре в паре. Так, первая ракетка мира Эшли Барти отвергла предложения британца дважды. Также не согласилась выступать с Марреем лидер парного рейтинга Кристина Младенович из Франции. Партнёром Энди по игре в парном Уимблдоне будет француз Пьер-Юг Эрбер.

Действующими чемпионами Уимблдона в смешанном разряде являются австриец Александр Пейя и американка Николь Меличар.