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Среда, 03.07.2019
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Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована

Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована
20:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинка Элина Свитолина прокомментировала матч на Уимблдоне-2019 против россиянки Маргариты Гаспарян.

В матче второго круга Уимблдона украинская теннисистка Элина Свитолина сумела выйти в следующий раунд на отказе соперницы - Маргарита Гаспарян получила травму и не смогла продолжить встречу.

«Я немного шокирована. Неприятно, когда такое случается и твой соперник получает травму. Тебя это тоже выводит из равновесия. В конце я думала, что Гаспарян все же сможет продолжить борьбу».

Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарян

«Она показывала хороший теннис, мне было сложно», - сказала Свитолина.

В следующем круге Элина сыграет против Марии Саккари.

«Меня ждет очередной тяжелый матч. За последние годы Саккари добилась прогресса и способна хорошо играть на больших турнирах», - добавила Свитолина.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Маргарита Гаспарян, Уимблдон-2019.
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