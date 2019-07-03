Свитолина о победе над Гаспарян: Я немного шокирована

Новости спорта: Украинка Элина Свитолина прокомментировала матч на Уимблдоне-2019 против россиянки Маргариты Гаспарян.

В матче второго круга Уимблдона украинская теннисистка Элина Свитолина сумела выйти в следующий раунд на отказе соперницы - Маргарита Гаспарян получила травму и не смогла продолжить встречу.

«Я немного шокирована. Неприятно, когда такое случается и твой соперник получает травму. Тебя это тоже выводит из равновесия. В конце я думала, что Гаспарян все же сможет продолжить борьбу».

«Она показывала хороший теннис, мне было сложно», - сказала Свитолина.

В следующем круге Элина сыграет против Марии Саккари.

«Меня ждет очередной тяжелый матч. За последние годы Саккари добилась прогресса и способна хорошо играть на больших турнирах», - добавила Свитолина.