Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019

Новости спорта: Даяна Ястремская победила Софию Кенин во втором раунде теннисного турнира Уиблдон-2019.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) победила 3 июля американку Софию Кенин (28) во втором раунде Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов.

Результат поединка на лондонском корте - 7:5, 4:6, 6:3.

Встреча продолжадась 2 часа 8 минут.

В третьем круге Ястремская будут экзаменовать Викторию Голубич из Швейцарии (81).

Ранее в среду в 3-й круг Уимблдона вйшла первая "ракетка" Украины Элина Свитолина (№8 WTA). Во втором сете ее соперница россиянка Маргарига Гаспарян (62) из-за травмы отказалась от продолжения игры. Следующей оппоненткой харьковчанки будет Мария Саккаре из Греции (32).