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Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019

Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
19:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Даяна Ястремская победила Софию Кенин во втором раунде теннисного турнира Уиблдон-2019.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) победила 3 июля американку Софию Кенин (28) во втором раунде Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов.

Результат поединка на лондонском корте - 7:5, 4:6, 6:3.

Встреча продолжадась 2 часа 8 минут.

В третьем круге Ястремская будут экзаменовать Викторию Голубич из Швейцарии (81).

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Ранее в среду в 3-й круг Уимблдона вйшла первая "ракетка" Украины Элина Свитолина (№8 WTA). Во втором сете ее соперница россиянка Маргарига Гаспарян (62) из-за травмы отказалась от продолжения игры. Следующей оппоненткой харьковчанки будет Мария Саккаре из Греции (32).

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Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Уимблдон-2019.
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