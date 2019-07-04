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Четверг, 04.07.2019
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Ясмтремская и Свитолина узнали своих соперниц по третьему туру Wimbledon

Ясмтремская и Свитолина узнали своих соперниц по третьему туру Wimbledon
07:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинки удачно выступили в прошлых матчах престижного турнира.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская удачно выступили во втором туре Уимблдона и узнали своих будущих соперниц по третьему туру турнира.

Элина Свитолина, которая во втором туре одолела россиянку Маргариту Гаспарян, встретится с представительницей Греции Марией Саккари.

Что касается Даяны Ястремской, то юная украинка сыграет швейцаркой Викторией Голубич. Во втором туре Ястремская одолела американку Софию Кенин.

Напомним, ранее Элина Свитолина прокомментировала отказ Маргариты Гаспарян продолжить поединок.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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