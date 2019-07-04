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Соперница Свитолиной назвала сроки своего восстановления

Соперница Свитолиной назвала сроки своего восстановления
15:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Маргарита Гапспарян, которая не смогла завершить матч второго круга Wimbledon против Элины Свитолиной после падения на корт, рассказала о своей травме.

Россиянка Маргарита Гапспарян, которая не смогла завершить матч второго круга Wimbledon против Элины Свитолиной после падения на корт, рассказала о степени тяжести полученного повреждения.

Россиянку цитирует пресс-служба турнира.

«Судорога. Все хорошо с коленом. Сейчас немножко отпустило, но мне больно ходить. Я очень надеюсь, что восстановлюсь до завтра. Eсть еще целые сутки. Я бы очень хотела сыграть в паре.

Сейчас я в очень хорошей форме. Очень обидно, что так все получилось. Возможно, еще не пришло мое время. Очень хочу играть без травм, без всех этих моментов, которые не дают мне показывать свой лучший теннис. В начале года я опять начала с травмы, пропустила турниры. Потом у меня была операция не на колене, а по другим причинам. Я пропустила много месяцев, поэтому у меня не было турнирного графика, правильной подготовки. Проведя грунтовый сезон, мне удалось набрать форму к травяному. Стала очень хорошо двигаться, почувствовала уверенность. Я уверена, что сейчас у меня мелочь по сравнению с тем, что было. Буду работать дальше.

Ожидания от харда? Да, я очень жду этот сезон. Люблю играть на траве и на харде. Трудный период прошла – это грунт. Я заявлена сейчас на два грунтовых турнира, но пока не знаю, буду играть или нет. Все равно это один-два турнира максимум. Потом полечу в Америку».

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Wimbledon, Маргарита Гапспарян.
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