Уимблдон-2019: Ястремская и Плишкова лидируют по эйсам

Новости спорта: Украинка Даяна Ястремская за два матча отметилась 15 подачами на вылет.

Украинская теннисистка вместе с чешкой Каролиной Плишковой лидирует на нынешнем Уимблдонском турнире по количеству подач на вылет (эйсов).

Обе теннисистки выполнили по 15 таких подач, сообщает BTU.

Ястремская сделала 5 эйсов в матче против итальянки Камилы Джорджи и 10 - в поединке с американкой Софией Кенин. При этом за две игры украинка допустила и 11 двойных ошибок.

19-летняя Ястремская впервые выступит в третьем круге Уимблдона. За дебют в 1/8 финала на турнирах Grand Slam украинка поспорит с Викторией Голубич из Швейцарии.