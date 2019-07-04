Уимблдон-2019: Ястремская и Плишкова лидируют по эйсам

Украинская теннисистка вместе с чешкой Каролиной Плишковой лидирует на нынешнем Уимблдонском турнире по количеству подач на вылет (эйсов).
Обе теннисистки выполнили по 15 таких подач, сообщает BTU.
Ястремская сделала 5 эйсов в матче против итальянки Камилы Джорджи и 10 - в поединке с американкой Софией Кенин. При этом за две игры украинка допустила и 11 двойных ошибок.
19-летняя Ястремская впервые выступит в третьем круге Уимблдона. За дебют в 1/8 финала на турнирах Grand Slam украинка поспорит с Викторией Голубич из Швейцарии.