Скачать
Пятница, 05.07.2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Италии

Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Италии
08:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сергей Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал хардового турнира категории "челленджер" в итальянском Реканати, на стадии третьего раунда уступив хорвату.

139-я ракетка мира Сергей Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал хардового турнира категории «челленджер» в итальянском Реканати, на стадии третьего раунда уступив хорвату Виктору Галовичу со счетом 7:5, 3:6, 3:6.

Матч продолжался ровно 2 часа. За это время Стаховский, посеянный на турнире под 4-м номером, сделал 11 эйсов, 2 брейка и допустил 5 двойных ошибок. На счету Галовича 10 подач навылет, 4 из 9-ти реализованных брейк-поинта и 3 ошибки при вводе мяча в игру.

Стаховский в решающей партии уступил одну свою подачу и долго не давал Галовичу подать на матч, но длительный решающий гейм на подаче хорвата все же сложился не в пользу украинца.

Таким образом, на турнире в Реканати не осталось ни одного представителя Украины.

Во втором круге соревнований Стаховский в тяжелом матче обыграл своего соотечественника Илью Марченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
02 Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)
03 Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
04 Караваев и Кадири дебютировали за Динамо в контрольном матче
05 Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь