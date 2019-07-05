Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Италии

Новости спорта: Сергей Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал хардового турнира категории "челленджер" в итальянском Реканати, на стадии третьего раунда уступив хорвату.

139-я ракетка мира Сергей Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал хардового турнира категории «челленджер» в итальянском Реканати, на стадии третьего раунда уступив хорвату Виктору Галовичу со счетом 7:5, 3:6, 3:6.

Матч продолжался ровно 2 часа. За это время Стаховский, посеянный на турнире под 4-м номером, сделал 11 эйсов, 2 брейка и допустил 5 двойных ошибок. На счету Галовича 10 подач навылет, 4 из 9-ти реализованных брейк-поинта и 3 ошибки при вводе мяча в игру.

Стаховский в решающей партии уступил одну свою подачу и долго не давал Галовичу подать на матч, но длительный решающий гейм на подаче хорвата все же сложился не в пользу украинца.

Таким образом, на турнире в Реканати не осталось ни одного представителя Украины.

Во втором круге соревнований Стаховский в тяжелом матче обыграл своего соотечественника Илью Марченко.