Скачать
Пятница, 05.07.2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

Надаль обыграл Кирьоса в скандальном матче второго круга Уимблдона

Надаль обыграл Кирьоса в скандальном матче второго круга Уимблдона
09:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Матч запомнился очередными выходками австралийца.

Рафаэль Надаль обыграл Ника Кирьоса в матче второго круга текущего розыгрыша Уимблдона.

Сегодняшние соперники имеют неоднозначную историю взаимоотношений после обмена «любезностями» в феврале нынешнего года на турнире в Акапулько. Вот и сегодняшний матч запомнился напряженностью на корте.

Последняя не смущала Кирьоса: он подавал издевательские эйсы снизу и ругался с судьей, которого называл «позорищем».

Обменявшись сетами, соперники решали судьбу матча на двух тай-брейках, которые остались за Рафой.

Матч стал седьмым между Надалем и Кирьосом, и испанец вышел вперед, одержав сегодня четвертую победу над одиозным 43-м номером мирового рейтинга.

ATP. Уимблдон. 1/32 финала

Ник Кирьос (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) 1:3 (3:6, 6:3, 6:7(5), 6:7(3))

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уимблдон, Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса, Ник Кирьос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
02 Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)
03 Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
04 Караваев и Кадири дебютировали за Динамо в контрольном матче
05 Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь