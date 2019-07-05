Надаль обыграл Кирьоса в скандальном матче второго круга Уимблдона

Рафаэль Надаль обыграл Ника Кирьоса в матче второго круга текущего розыгрыша Уимблдона.
Сегодняшние соперники имеют неоднозначную историю взаимоотношений после обмена «любезностями» в феврале нынешнего года на турнире в Акапулько. Вот и сегодняшний матч запомнился напряженностью на корте.
Последняя не смущала Кирьоса: он подавал издевательские эйсы снизу и ругался с судьей, которого называл «позорищем».
Обменявшись сетами, соперники решали судьбу матча на двух тай-брейках, которые остались за Рафой.
Матч стал седьмым между Надалем и Кирьосом, и испанец вышел вперед, одержав сегодня четвертую победу над одиозным 43-м номером мирового рейтинга.
ATP. Уимблдон. 1/32 финала
Ник Кирьос (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) 1:3 (3:6, 6:3, 6:7(5), 6:7(3))