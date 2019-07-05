Уимблдон-2019: Надежда Киченок пробилась в 3-й раунд парных соревнований

Новости спорта: Украинка Надежда Киченок вместе с американкой Эбигейл Спирс во 2-м раунде Уимблдонского турнира обыграла а 12-й сеяный дуэт.