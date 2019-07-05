Уимблдон-2019: Надежда Киченок пробилась в 3-й раунд парных соревнований

Украинская теннисистка Надежда Киченок преодолела в пятницу второй круг парного разряда Уимблдонского теннисного турнира (Великобритания) с призовым фондом 2 млн 292 фунта.
Вместе с американкой Эбигейл Спирс украинка в трех сетах обыграла 12-й сеяный дуэт Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Юганна Ларссон (Швеция) - 6:3, 6:3.
Соперницы провели на лондонском корте 1 час 5 минут.
В третьем раунде Надежда и Эбигейл встретятся с победительницами матча Дезере Кравчик (США)/Джулиана Олмос (Мексика) - Николь Мелихар (США)/Квета Пешке (Чехия).