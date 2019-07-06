Уимблдон: Людмила Киченок уступила в 2 круге парного разряда

Новости спорта: Украинско-американский дуэт прекратил выступления на Уимблдоне 2019.

Украинско-американский дуэт Людмила Киченок/Ракель Атаво не смог преодолеть второй круг парного разряда Уимблдонского теннисного турнира (Великобритания) с призовым фондом 2 млн 292 тыс фунтов.

В субботу Киченок и Атаво в трех сетах проиграли немецкому тандему Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд - 6:2, 4:6, 0:6.

Соперницы провели на лондонском корте 1 час 48 минут.

В третьем раунде немецкий дуэт встретится со 2-ми номерами посеву Барборой Крейчиковой/Катержиной Синяковлй из Чехии.

Как информировало агентство, в 3-й круг парной сетки Уимблдона ранее вышла сестра Людмилы Киченок Надежда. Теперь разлм с Эбигейл Спирс она будет играть с 7-м сеяным дуэтом Николь Мелихар (США)/Квета Пешке (Чехия).