Уимблдон: Людмила Киченок уступила в 2 круге парного разряда

Украинско-американский дуэт Людмила Киченок/Ракель Атаво не смог преодолеть второй круг парного разряда Уимблдонского теннисного турнира (Великобритания) с призовым фондом 2 млн 292 тыс фунтов.
В субботу Киченок и Атаво в трех сетах проиграли немецкому тандему Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд - 6:2, 4:6, 0:6.
Соперницы провели на лондонском корте 1 час 48 минут.
В третьем раунде немецкий дуэт встретится со 2-ми номерами посеву Барборой Крейчиковой/Катержиной Синяковлй из Чехии.
Как информировало агентство, в 3-й круг парной сетки Уимблдона ранее вышла сестра Людмилы Киченок Надежда. Теперь разлм с Эбигейл Спирс она будет играть с 7-м сеяным дуэтом Николь Мелихар (США)/Квета Пешке (Чехия).