Уимблдон: стали известны все участницы четвертого круга

В субботу, шестого июля, на Уимблдоне завершились матчи третьего круга в женском одиночном разряде. В этот игровой день на корты вышла верхняя часть сетки.
Первая ракетка мира Эшли Барти легко обыграла британку Хэрриет Дарт, продлив свою победную серию до 15-ти поединков подряд.
Обидчица Леси Цуренко Барбора Стрыцова уверенно переиграла Кики Бертенс, добыв первую победу за год над теннисисткой из топ-5 рейтинга. Также это был ее юбилейный десятый выигрыш над теннисистками из топ-10.
Чемпионка Хертогенбоса американка Элисон Риск, вопреки прогнозам букмекеров, в трех сетах одолела швейцарку Белинду Бенчич, и впервые в карьере вышла во вторую неделю Уимблдона.
Уимблдон. Третий круг
Эшли Барти (Австралия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:1
Петра Квитова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 6:3, 6:2
Серена Уильямс (США) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:3, 6:4
Барбора Стрыцова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 7:5, 6:1
Элисон Риск (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 6:4, 6:4
Элизе Мертенс (Бельгия) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 6:7(9), 6:4
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Лорэн Дэвис (США) – 6:3, 6:3
Йоханна Конта (Великобритания) – Слоан Стивенс (США) – 3:6, 6:4, 6:1
Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Барти – Риск
С. Уильямс – Суарес-Наварро
Стрыцова – Мертенс
Конта – Квитова
Нижняя часть сетки
Свитолина – Мартич
Мухова – Плишкова
Халеп – Гауф
Чжан – Ястремская