Соболь забил гол в дебютном матче за Брюгге

Новости спорта: Это не спасло новую команду украинца от разгромного поражения.

Защитник Эдуард Соболь сегодня дебютировал в составе Брюгге — он принял участие в товарищеском матче против АЗ Алкмаар. Премьерный поединок оказался особенным для украинского защитника — он забил гол на 75-й минуте, выйдя на замену во втором тайме.

Впрочем, отличился украинец при счете 0:5, а в итоге Брюгге уступил АЗ Алкмаар со счетом 2:5.

Лишь позавчера было объявлено о переходе Эдуарда Соболя в Брюгге — защитник покинул Шахтер на правах аренды в бельгийский клуб до конца сезона 2019/2020.

Переходу Соболя поспособствовали Жозе Моуриньо и Андрей Шевченко, которые дали положительные рекомендации руководству Брюгге об игровых качествах украинского защитника.

Последние два сезона Соболь провел в арендах в чемпионате Чехии: за кампанией в Славии последовал сезон в Яблонце.

В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах Яблонца, забив гол и отдав 3 результативных передачи.

Брюгге по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, на два очка отстав от чемпиона страны Генка. В следующем сезоне Брюгге будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.