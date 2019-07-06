Надаль в девятый раз вышел в 1/8 финала Уимбдлона

Новости спорта: Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Уимбдлона.

В матче третьего круга третий сеяный Надаль в трёх сетах нанёс поражение французу Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:2, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Надаль 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Цонга подал 11 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Надаль выиграл 51-й матч на Уимблдоне и вышел в четвёртый круг в девятый раз. Надаль дважды выигрывал британский турнир «Большого шлема» — в 2008 и 2010 годах.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Надаль сыграет с победителем матча между португальцем Жоау Соузой и британцем Даниэлем Эвансом.