Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии в отборе Евролиги
Сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии в отборе Евролиги
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019

Украинец Ваншельбойм выиграл первый матч на юниорском Уимблдоне-2019

Украинец Ваншельбойм выиграл первый матч на юниорском Уимблдоне-2019
09:46 Сегодня Телеграф БТУ Фото: БТУ

Новости спорта: Эрик Ваншельбойм вышел во 2-й раунд юниорского Уимблдонского теннисного турнира-2019.

Первый круг

Эрик Ваншельбойм (Украина) - Леандро Риеди (Швейцария) 6:3, 3:6, 6:3

Для победы в первом круге украинскому теннисисту понадобилось полтора часа. В решающем сете Ваншельбойм проигрывал своему сопернику со счётом 0:3, после чего выиграл шесть геймов подряд.

Это был второй матч для украинца на траве: на прошлой неделе Эрик уступил в стартовом матче на турнире ITF J1 в Рохэмптоне.

Молчанов проиграл во втором круге смешанного разряда на Уимблдоне-2019

Следующим соперником Ваншельбойма может стать чемпион юниорского Ролан Гаррос Хольгер Витус Нёдсков Руне, который встретится со шведом Кевино Чахудом.

Сегодня на кортах Уимблдона также дебютирует Любовь Костенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Уимблдон-2019, Эрик Ваншельбойм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джон Джонс: Я не чувствую, что я лучший в истории
02 Уимблдон: стали известны все участницы четвертого круга
03 Странное удаление Месси в матче с Чили (Видео)
04 Швеция - бронзовый призер ЧМ-2019 по футболу среди женщин
05 Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь