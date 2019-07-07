Украинец Ваншельбойм выиграл первый матч на юниорском Уимблдоне-2019

Новости спорта: Эрик Ваншельбойм вышел во 2-й раунд юниорского Уимблдонского теннисного турнира-2019.

Первый круг

Эрик Ваншельбойм (Украина) - Леандро Риеди (Швейцария) 6:3, 3:6, 6:3

Для победы в первом круге украинскому теннисисту понадобилось полтора часа. В решающем сете Ваншельбойм проигрывал своему сопернику со счётом 0:3, после чего выиграл шесть геймов подряд.

Это был второй матч для украинца на траве: на прошлой неделе Эрик уступил в стартовом матче на турнире ITF J1 в Рохэмптоне.

Следующим соперником Ваншельбойма может стать чемпион юниорского Ролан Гаррос Хольгер Витус Нёдсков Руне, который встретится со шведом Кевино Чахудом.

Сегодня на кортах Уимблдона также дебютирует Любовь Костенко.