Федерер: 15-летняя Гауфф сможет выиграть Уимблдон

Новости спорта: Федерер не видит причин, по которым Гауфф не может выиграть Уимблдон.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не думает, что 15-летней Кори Гауфф, начавшей соревнования с квалификации, не хватит физической выносливости на третьей неделе Уимблдона и по этой причине юная американка не сможет выиграть турнир.

«Не вижу причин, по которым молодые теннисистки должны сталкиваться с физическими проблемами или не выигрывать турниры в юном возрасте. Думаю, что это возможно. Она в хорошей форме, отлично двигается — это одна из её сильных сторон. И её мудрость, которой обычно не бывает у молодых игроков. Я был ужасен в 15 лет, не мог находиться на корте дольше полутора часов, просто уходил.

Если говорить о мужчинах, в 15 лет я не думал, что могу выиграть турнир «Большого шлема». В 17 и 18, как Рафа, Беккер или Борг, я думаю, это возможно. Сильных теннисистов сейчас немало, нужно побеждать лучших в каждом раунде», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.