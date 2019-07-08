Маррей: Я верю, что смогу вернуться в одиночный теннис

Новости спорта: Британец отметил, что чувствует себя намного лучше.

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей заявил, что он верит в свое возвращение в одиночный разряд после тяжелой операции по замене тазобедренного сустава.

"Я вспоминаю, как ужасно чувствовал себя, но сейчас все хорошо. Я доволен тем, как я мыслю на корте. Так что, нужно еще восстановить своей физический уровень.

Мне кажется, что по игре я уже могу конкурировать. Я уверен, что вернусь в одиночный разряд, ведь пока нет ни одного фактора, который утверждал бы обратное", - приводит слова британского теннисиста tennis365.

Ранее сообщалось, что Маррей и Серена Уильямс сыграют в миксте на Уимблдоне.