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Халеп остановила 15-летнюю сенсацию Уимблдона

Халеп остановила 15-летнюю сенсацию Уимблдона
19:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: 15-летняя американка прекратила выступления на турнире.

В 1/8 финала Уимблдона Симона Халеп в двух сетах победила Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал.

Матч длился час и 17 минут. По ходу первого сета Гауфф трижды проиграла на своей подаче, что позволило Халеп уверенно выиграть партию.

Во втором сете опытная румынка также не испытала особых проблем и одержала победу в поединке.

Таким образом, 15-летняя Гауфф покинула Уимблдон на стадии 1/8 финала. Юная американка победила на турнире таких соперниц, как Винус Уильямс, Магдалена Рыбарикова и Полона Херцог.

WTA. Уимблдон. 1/8 финала

Симона Халеп (Румыния, 7) — Кори Гауфф (США) 2:0 (6:3, 6:3)

Халеп в четвертьфинале встретится с китаянкой Чжан Шуай, которая сегодня победила украинку Даяну Ястремскую.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв хорватку Петру Мартич.

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Уимблдон, АТР, Теннис, Новости спорта, Симона Халеп.
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