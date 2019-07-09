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Свитолина: Я наконец-то могу показывать свой лучший теннис

Свитолина: Я наконец-то могу показывать свой лучший теннис
09:09 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Элина научилась быть психологически стойкой на травяном покрытии.

В рамках 1/8 финала Уимблдона Элина Свитолина переиграла Петру Матрич.

После мачта первая ракетка Украины рассказала, чему научилась играя на траве, как она себя чувствует и что ждет от 1/4 финала.

"На этом турнире я стартовала без каких-то ожиданий, поэтому сейчас я в большом предвкушении от четвертьфинала. Я бы не хотела возлагать на себя какое-либо давление. Я знаю, что раньше я никогда не проходила дальше, чем четвертьфинал на Шлемах, но это лишь вопрос времени, мне все еще только 24 года. Я не должна торопиться, не должна сильно на себя давить, просто играть от матча к матчу. Возможно, просто стараться представлять себе, что это первый круг.

Чему я научилась, играя на траве? Что на этом покрытии нужно быть психологически стойкой, иногда мячи немного заносит, поэтому нужно играть активнее. Порой к этому трудно привыкнуть, нужно просто играть розыгрыш за розыгрышем. Я не сильно задумываюсь о том, что происходит на корте, потому что все может быстро измениться. Тут выигрываешь ты, а в следующий момент инициативу перехватывает соперница.

Сейчас я определенно чувствую себя гораздо, гораздо лучше. Физически я сильнее и свежее, последние несколько месяцев у меня были небольшие трудности из-за травмы. Теперь наконец у меня есть возможность играть на 100% своих физических возможностей, я могу давить, могу показывать свой лучший теннис", - рассказала украинская теннисистка.

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Уимблдон, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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