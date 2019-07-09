Мугуруса уволила тренера

Новости спорта: Гарбинье Мугуруса объявила о прекращении сотрудничества с тренером Сэмом Сюмиком.

Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса объявила о прекращении сотрудничества с тренером Сэмом Сюмиком.

Французский наставник работал с теннисисткой с 2015 года. С тех пор она выиграла Ролан Гаррос и Уимблдон, а также становилась лидером мирового рейтинга в 2017 году.

Тем не менее, в нынешнем сезоне результаты Гарбинье не впечатляют: несмотря на выигранный турнир в Монтеррее, испанка вылетела после первого же раунда на текущем Уимблдоне и соревнованиях в Мадриде, а на турнирах Большого шлема уже в пятый раз не смогла дойти до 1/4 финала.

Ранее Сюмик работал с такими известными теннисистками, как Эжени Бушар и Виктория Азаренко.