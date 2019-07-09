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Серена Уильямс в упорной борьбе пробилась в полуфинал Уимблдона

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Серена Уильямс в упорной борьбе пробилась в полуфинал Уимблдона
17:51 Сегодня Телеграф Спортарена

Новости спорта: Легендарная американка в шаге от финала.

Серена Уильямс в матче 1/4 финала Уимблдона обыграла другую представительницу США Элисон Риск.

Встреча продолжалась 2 часа и 3 минуты. В первом сете Серена сделала на один брейк больше, чем ее соперница, и победила 6:4. Во второй партии Риск отыгралась, выиграв один гейм на подаче Уильямс — 6:4.

В решающем сете Серена вновь оказалась удачливее на подаче соперницы и добыла путевку в полуфинал соревнований — 6:3.

Напомним, что в предыдущем раунде Риск обыграла первую ракетку мира Эшли Барти, а Серена оказалась сильнее испанки Карлы Суарес Наварро.

В 1/2 финала Уильямс сыграет против победительницы матча Барбора Стрыцова — Йоханна Конта (Великобритания).

Отметим, что в полуфинал уже вышла румынка Симона Халеп. Также в четвертьфинале играет Элина Свитолина, которой противостоит Каролина Мухова из Чехии.

Первой полуфиналисткой Уимблдона стала Симона Халеп

WTA. Уимблдон. 1/4 финала

Элисон Риск (США) — Серена Уильямс (США, 11) 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)

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Уимблдон, АТР, Серена Уильямс, Теннис, Новости спорта.
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