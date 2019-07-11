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Тренер Свитолиной рассказал о подготовке Элины к матчу с Халеп

Тренер Свитолиной рассказал о подготовке Элины к матчу с Халеп
08:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Британец Эндрю Беттлс пообщался с журналистами накануне полуфинала на Уимблдоне.

Тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной британец Эндрю Беттлс накануне полуфинала на Уимблдоне рассказал о подготовке нашей теннисистки к полуфиналу против Симоны Халеп.

"На этом турнире было так же, как и должно быть на каждом турнире: играем матч за матчем и посмотрим, что будет, - вспоминает начало соревнований Беттлс. - Свитолина нашла свою форму на тренировке за несколько дней до старта, так что мы были довольно уверены в наших силах. Элина отлично со всем справилась. Думаю, все и так ждали, что Элина в какой-то момент дойдетдо полуфинала на Больших Шлемах. Теперь, когда это случилось, мне не кажется, что это прибавит ей больше давления.

Матч с Симоной Халеп в 1/2 финала предполагает длинные обмены ударами, они обе хорошо играют с задней линии. Важно будет, кто из них сможет повысить свой уровень, играть активнее и встречать мяч как можно раньше, особенно на траве. Самое сложное сейчас – это не думать о том, что через два матча трофей может оказаться в её руках. Нужно просто фокусироваться на той работе, которую нужно делать. Важно понимать, что работа еще не закончена.

Мы выполняем всю рутину, как и всегда, как и перед любым матчем. Между играми все сводится к тому, чтобы определить время для тренировок, когда она будет разминаться, когда пойдет к физиотерапевту. В остальное время мы просто общаемся, играем в карты. Кто выигрывает? Элина, она должна выигрывать (смеется)".

Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде. Халеп же попробует в пятый раз в карьере пробиться в решающий матч на Шлемах (Ролан Гаррос-2014, 2017, 2018, Australian Open-2018).

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Уимблдон, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Эндрю Беттлс.
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