"Большое испытание": Халеп - о предстоящем матче со Свитолиной

Новости спорта: Симона Халеп прокомментировала предстоящую встречу с Элиной Свитолиной в полуфинале Уимблдона.

Халеп и Свитолина вышли навстречу друг другу после побед во вчерашних матчах – первая ракетка Румынии в двух сетах прошла Чжан Шуай (7:6, 6:1), а сильнейшая теннисистка Украины справилась с Каролиной Муховой (7:5, 6:4).

"Мне непросто каждый раз, когда я играю против Свитолиной. Я ожидаю еще один сложный матч. Мне все равно, как много раз мы встречались раньше или какой был счет. Это Уимблдон, здесь возможно все.

Следующий матч будет большим испытанием для меня. Но я буду готовиться к нему так, как к любому другому поединку. Я счастлива и ни о чем не переживаю. Я мотивирована побеждать", - заявила Халеп.

Свитолина и Халеп в четверг на Уимблдоне проведут восьмой очный матч (4:3 в пользу украинки). В последний раз теннисистки пересекались в феврале на турнире в Дохе – 6:3, 3:6, 6:4 в пользу Халеп.

В финале Уимблдона победительница матча Халеп-Свитолина сыграет с Сереной Уильямс или Барборой Стрыцовой.