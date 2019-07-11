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Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP
10:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Турнир состоится в ноябре в Лондоне.

Рафаэль Надаль стал первым участником итогового турнира ATP, который состоится в Лондоне, сообщает atptour.com.

Место на турнире испанец забронировал за собой после победы в четвертьфинале Уимблдона, где он в трех сетах разобрался с Сэмом Куэрри.

Завтра Надаль сыграет в полуфинале Уимблдона против Роджера Федерера, начало встречи — в 15:00 по киевскому времени.

В прошлогоднем итоговом турнире ATP Рафаэль Надаль участия не принимал из-за проблем со здоровьем — его место занял Джон Изнер.

Итоговый турнир ATP традиционно завершает теннисный сезон. В этом году соревнования запланированы на период с 10 по 18 ноября. В прошлом сезоне триумфатором Итогового турнира ATP стал Александр Зверев, который в финале в двух сетах одолел Новака Джоковича.

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Итоговый турнир ATP.
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