Свитолина - Халеп: статистика встреч

Восьмая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Wimbledon, где встретится с румынкой Симоной Халеп.
Эти теннисистки играли между собой уже семь раз в рамках WTA-Тура, и пока счет в личных противостояниях в пользу украинки – 4:3.
История матчей Свитолина – Халеп:
2013 год
София, хард, 1 раунд – Халеп 6:1, 6:1
2017 год
Рим, грунт, финал – Свитолина 4:6, 7:5, 6:1
Roland Garros, грунт, четвертьфинал – Халеп 3:6, 7:6(6), 6:0
Торонто, хард, полуфинал – Свитолина 6:1, 6:1
Итоговый турнир, хард, групповой этап – Свитолина 6:3, 6:4
2018 год
Рим, грунт, финал – Свитолина 6:0, 6:4
2019 год
Доха, хард, полуфинал – Халеп 6:3, 3:6, 6:4
Напомним, Свитолина впервые в карьере сыграет на Центральном корте Wimbledon. Начало матча против Халеп в 15:00.