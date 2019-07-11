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Свитолина - Халеп: статистика встреч

Свитолина - Халеп: статистика встреч
10:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Свитолина и Халеп уже сыграли между собой семь матчей.

Восьмая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Wimbledon, где встретится с румынкой Симоной Халеп.

Эти теннисистки играли между собой уже семь раз в рамках WTA-Тура, и пока счет в личных противостояниях в пользу украинки – 4:3.

История матчей Свитолина – Халеп:

2013 год

София, хард, 1 раунд – Халеп 6:1, 6:1

2017 год

Рим, грунт, финал – Свитолина 4:6, 7:5, 6:1

Roland Garros, грунт, четвертьфинал – Халеп 3:6, 7:6(6), 6:0

Торонто, хард, полуфинал – Свитолина 6:1, 6:1

Итоговый турнир, хард, групповой этап – Свитолина 6:3, 6:4

2018 год

Рим, грунт, финал – Свитолина 6:0, 6:4

2019 год

Доха, хард, полуфинал – Халеп 6:3, 3:6, 6:4

Напомним, Свитолина впервые в карьере сыграет на Центральном корте Wimbledon. Начало матча против Халеп в 15:00.

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Уимблдон, Теннис, Новости тенниса, Свитолина - Халеп.
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