Долгополов назвал дату своего возвращения на корт

Новости спорта: Экс-первая ракетка Украины продолжает бороться с травмой кисти.

Александр Долгополов в августе 2018 года перенес операцию на левой руке. Вернуться на корт украинец планировал в начале текущего сезона, но травма оказалась серьезней, чем предполагал теннисист.

Теперь же Долгополов сообщил о новой операции и озвучил подробности своего восстановления.

"Всем привет. Есть для Вас и для меня хорошие новости. Мы нашли, что хотели, и кисть выглядит хорошо. По идее этого вмешательства должно хватить, чтобы восстановиться и начать играть. Так что ждите новостей. Если все будет хорошо, то планирую начать 2020 сезон", - написал Долгополов в Instagram.

Александр Долгополов в последний раз выходил на корт в мае 2018 года, уступив Новаку Джоковичу в первом раунде Мастерса в Риме.