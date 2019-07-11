Долгополов назвал дату своего возвращения на корт

Александр Долгополов в августе 2018 года перенес операцию на левой руке. Вернуться на корт украинец планировал в начале текущего сезона, но травма оказалась серьезней, чем предполагал теннисист.
Теперь же Долгополов сообщил о новой операции и озвучил подробности своего восстановления.
"Всем привет. Есть для Вас и для меня хорошие новости. Мы нашли, что хотели, и кисть выглядит хорошо. По идее этого вмешательства должно хватить, чтобы восстановиться и начать играть. Так что ждите новостей. Если все будет хорошо, то планирую начать 2020 сезон", - написал Долгополов в Instagram.
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Всем привет есть для Вас и для меня хорошие новости:) мы нашли что хотели и кисть выглядит хорошо. По идее этого вмешательства должно хватит что бы восстановиться и начать играть. Так что ждите новостей) Если все будет хорошо,то планирую начать 2020 сезон ————————————————————————Hi guys,I have good news. The second surgery went well and we found what we wanted. Hopefully this will be enough to fully recover. If all goes well we have to start the 2020 season
Александр Долгополов в последний раз выходил на корт в мае 2018 года, уступив Новаку Джоковичу в первом раунде Мастерса в Риме.