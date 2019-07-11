Скачать
Четверг, 11.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Первое "золото" Всемирной Универсиады-2019 завоевала Бех-Романчук
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Шальке повесил ценник на Коноплянку
Шальке повесил ценник на Коноплянку

Украинец Белобородько покинул юниорский Уимблдон-2019

Украинец Белобородько покинул юниорский Уимблдон-2019
15:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Илья Белобородько завершил свои выступления на юниорском Уимблдоне, проиграв на стадии четвертьфинала.

Украинский теннисист Илья Белобородько завершил свои выступления на юниорском Уимблдоне, проиграв на стадии четвертьфинала.

Обидчиком 18-летнего спортсмена стал француз Харольд Мейот, обыгравший украинца в двух сетах за 1 час и 9 минут.

Оба сета Илья Белобородько проиграл сопернику с одним счетом — 4:6.

В предыдущем раунде турнира спортсмен из Украины справился с испанцем Николасом Альваресом-Вароной.

На юниорском Уимблдоне все еще продолжает выступления украинка Дарья Снигур, сегодня пробившаяся в полуфинал турнира после победы над россиянкой Полиной Кудерметовой.

Уимбдон. Юноши. 1/8 финала

Харольд Мейот (Франция) — Илья Белобородько (Украина) 2:0 (6:4, 6:4)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, ATP, Новости тенниса, Илья Белобородько.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри оценил перспективы Руиса в хэвивейте
02 В полуфинале Уимблдона сыграют Надаль - Федерер
03 Серена Уильямс и Энди Маррей завершили выступления на Уимблдоне
04 Букмекеры определили фаворита матча Свитолина - Халеп
05 Похищенную собаку Старриджа нашли
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь