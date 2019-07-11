Украинец Белобородько покинул юниорский Уимблдон-2019

Новости спорта: Илья Белобородько завершил свои выступления на юниорском Уимблдоне, проиграв на стадии четвертьфинала.

Украинский теннисист Илья Белобородько завершил свои выступления на юниорском Уимблдоне, проиграв на стадии четвертьфинала.

Обидчиком 18-летнего спортсмена стал француз Харольд Мейот, обыгравший украинца в двух сетах за 1 час и 9 минут.

Оба сета Илья Белобородько проиграл сопернику с одним счетом — 4:6.

В предыдущем раунде турнира спортсмен из Украины справился с испанцем Николасом Альваресом-Вароной.

На юниорском Уимблдоне все еще продолжает выступления украинка Дарья Снигур, сегодня пробившаяся в полуфинал турнира после победы над россиянкой Полиной Кудерметовой.

Уимбдон. Юноши. 1/8 финала

Харольд Мейот (Франция) — Илья Белобородько (Украина) 2:0 (6:4, 6:4)