Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона, проиграв Симоне Халеп

Элина Свитолина проиграла в двух сетах в полуфинале Уимблдона Симоне Халеп.

Поединок длился час и 14 минут. В первом сете украинская теннисистка уступила почти без шансов, трижды проиграв на собственной подаче. Во второй партии Свитолина даже вела по геймам 3:2, однако снова начала ошибаться, что и привело к окончательному поражению в матче.

Таким образом, Элина покинула Уимблдон на стадии полуфинала. Для Свитолиной это лучший результат в карьере на турнирах Большого Шлема.

Халеп в финале Уимблдона встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) — Барбора Стрыцова (Чехия).

WTA. Уимблдон. 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина, 8) — Симона Халеп (Румыния, 7) 0:2 (1:6, 3:6)