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Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона

Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
16:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона, проиграв Симоне Халеп

Элина Свитолина проиграла в двух сетах в полуфинале Уимблдона Симоне Халеп.

Поединок длился час и 14 минут. В первом сете украинская теннисистка уступила почти без шансов, трижды проиграв на собственной подаче. Во второй партии Свитолина даже вела по геймам 3:2, однако снова начала ошибаться, что и привело к окончательному поражению в матче.

Таким образом, Элина покинула Уимблдон на стадии полуфинала. Для Свитолиной это лучший результат в карьере на турнирах Большого Шлема.

Халеп в финале Уимблдона встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) — Барбора Стрыцова (Чехия).

WTA. Уимблдон. 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина, 8) — Симона Халеп (Румыния, 7) 0:2 (1:6, 3:6)

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Уимблдон, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
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