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Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона

Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона
07:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Серена Ульямс четвертый раз подряд сыграет в финале Уимблдона.

Румынка Симона Халеп разыграет титул травяного турнира Большого шлема с американкой Сереной Уильямс.

Халеп в двух сетах обыграла Элину Свитолину, а Уильямс не пустила в финал Барбору Стрыцову.

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Отметим, что для американки этот финал Уимблдона станет четвертым подряд - в 2015 и 2016 она выигрывала титул, 2017 пропустила из-за беременности, а в 2018 дошла до финала. Если Уильямс удастся выиграть матч с Халеп, то она завоюет 24-й титул на Шлемах.

Соперницы встречались между собой десять раз, девять из которых выигрывала американка. В этом сезоне Уильямс и Халеп играли в матче четвертого круга Australian Open, в котором румынка потерпела поражение.

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Уимблдон, Серена Уильямс, WTA, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
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