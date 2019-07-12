Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона

Новости спорта: Серена Ульямс четвертый раз подряд сыграет в финале Уимблдона.

Румынка Симона Халеп разыграет титул травяного турнира Большого шлема с американкой Сереной Уильямс.

Халеп в двух сетах обыграла Элину Свитолину, а Уильямс не пустила в финал Барбору Стрыцову.

Уильямс - Стрыцова: обзор матча

Свитолина - Халеп: обзор матча

Отметим, что для американки этот финал Уимблдона станет четвертым подряд - в 2015 и 2016 она выигрывала титул, 2017 пропустила из-за беременности, а в 2018 дошла до финала. Если Уильямс удастся выиграть матч с Халеп, то она завоюет 24-й титул на Шлемах.

Соперницы встречались между собой десять раз, девять из которых выигрывала американка. В этом сезоне Уильямс и Халеп играли в матче четвертого круга Australian Open, в котором румынка потерпела поражение.