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Украинка Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона

Украинка Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона
14:14 Сегодня Телеграф БТУ ФБУ

Новости спорта: Дарья Снигур в полуфинале не заметила первую сеяную.

Полуфинальный матч против первой ракетки Уимблдона Эммы Наварро 17-летняя киевлянка выиграла всего за 46 минут.

Ключевым в матче стал брейк от Снигур в середине первого сета. Поведя 4:3, Дарья, быстро завершила сет в свою пользу, а во второй партии не проиграла ни одного гейма.

В матче с Наварро Снигур реализовала 6 из 10 брейк-поинтов, проиграла один гейм на своей подаче, сделала 20 виннерсов и совершила 10 невынужденных ошибок.

Снигур – пятая украинка в финале юниорского Уимблдона. При этом только Екатерине Бондаренко в 2004 году удалось стать чемпионкой турнира, а Татьяна Перебыйнис, Элина Свитолина и Даяна Ястремская ограничились попаданием в финал.

За крупнейший титул юниорской карьеры в последнем матче перед полноценным переходом во взрослый тур Дарья Снигур поспорит с победительницей второго полуфинала между Дияне Парри (Франция, 16 лет, 330-я ракетка мира) и Алексой Ноэль (США, 17 лет, без рейтинга).

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Дарья Снигур, Эммы Наварро.
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