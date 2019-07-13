Серена Уильямс - Симона Халеп: прогноз букмекеров на финал Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс разыграет титул травяного турнира Большого шлема с румынкой Симоной Халеп.
Букмекеры оценили шансы теннисисток и установили соответствующие коэффициенты.
Так, согласно прогнозу специалистов, именитая американка имеет больше шансов на успех в матче - коэффициент на ее победу составляет 1.53. Победу Халеп оценили в 2.55.
Отметим, что соперницы встречались между собой десять раз, девять из которых выигрывала американка.
Матч между Уильямс и Халеп состоится 13 июля. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, в полуфинале 37-летняя американка справилась с чешкой Барбарой Стрыцовой (6:1, 6:2), а Халеп в двух сетах обыграла украинку Элину Свитолину - 6:1, 6:3.