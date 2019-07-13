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Серена Уильямс - Симона Халеп: прогноз букмекеров на финал Уимблдона

Серена Уильямс - Симона Халеп: прогноз букмекеров на финал Уимблдона
10:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита финальной встречи.

Американская теннисистка Серена Уильямс разыграет титул травяного турнира Большого шлема с румынкой Симоной Халеп.

Букмекеры оценили шансы теннисисток и установили соответствующие коэффициенты.

Так, согласно прогнозу специалистов, именитая американка имеет больше шансов на успех в матче - коэффициент на ее победу составляет 1.53. Победу Халеп оценили в 2.55.

Отметим, что соперницы встречались между собой десять раз, девять из которых выигрывала американка.

Матч между Уильямс и Халеп состоится 13 июля. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, в полуфинале 37-летняя американка справилась с чешкой Барбарой Стрыцовой (6:1, 6:2), а Халеп в двух сетах обыграла украинку Элину Свитолину - 6:1, 6:3.

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Уимблдон, Серена Уильямс, Теннис, Симона Халеп, Серена Уильямс - Симона Халеп.
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