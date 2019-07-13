Слова Серены Уильямс перед финалом Уимблдона 2019

Новости спорта: Американская теннисистка рассказала о своем состоянии в преддверии финала Уимблдона.

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс заявила, что сейчас чувствует себя более спокойной, нежели ранее. Американка вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Симоной Халеп.

«Сейчас я чувствую себя иначе. Как будто я более спокойна.

Вместо ощущения, что мне нечего терять, я чувствую, что мне есть что терять, но в то же время мне также нечего терять. Я как будто посередине. Я действительно чувствую себя иначе, потому что я месяц назад вообще не играла. И сейчас все сходится. Я не перегружена, но в то же время и не обременена», - сказала Уильямс.

Финал Уимблдона между Симоной Халеп и Сереной Уильямс состоится 13 июля в 16:00 по Киеву.

Ранее Симона Халеп заявила, что у нее есть все, чтобы обыграть Серену.