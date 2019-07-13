Матч Свитолиной на Уимблдоне посетил Дэвид Бекхэм

Новости спорта: Но неизвестно, на чьей стороне были его предпочтения.

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм оказался в центре внимания объективов на Уимблдоне. Англичанин посетил поединок 1/2 финала с участием украинки Элины Свитолиной и румынки Симоны Халеп.

Традиционно, Бекхэм поразил окружающих своим стильным образом, облачившись в джинсы, пиджак и надев солнцезащитные очки.

Примечательно, что Виктория Бекхэм не присутствовала на данном поединке. При этом Бекхэм был в компании с другой девушкой - Холли Брэнсон. Правда, поводов для домыслов пара не оставила, поскольку рядом с Холли сидел и ее отец - Ричард Бренсон, британский миллиардер.

За кого же болел Дэвид Бекхэм в данном поединке - неизвестно.

Напомним, что Элина Свитолина уступила Симоне Халеп в полуфинальном поединке Уимблдона.