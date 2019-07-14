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Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019

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Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019
21:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Джокович защитил титул, выиграв финал у Федерера на тай-брейке решающего сета.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон, защитив титул, завоёванный в 2018 году. В финальном матче Джокович в пяти сетах нанёс поражение второй ракетке соревнований, швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 12:12 (7:3). Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.

Встреча продолжалась 4 часа 55 минут – это самый длинный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории. Джокович 10 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Федерер подал 25 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13.

Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 26-22 в пользу Джоковича.

Ранее Джокович побеждал на Уимблдоне 4 раза – в 2011, 2014-15 и 2018 годах. При этом в финалах 2014 и 2015 годов он дважды обыгрывал Федерера.

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Уимблдон, АТР, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Альманах-2019.
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