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Определились победительницы парного разряда Уимблдона-2019

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07:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Стрыцова и Се Шувэй выиграли парный разряд Уимблдона.

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вместе с представительницей Тайваня Се Шувэй выиграли Уимблдон в парном разряде.

Девушкам в финальном матче противостояли Гарбиэла Дабровски (Канада) и Сюй Ифань (Китай).

Матч длился 1 час 7 минут и завершился уверенной победой Стрыцовой и Се Шувэй со счетом 6:2, 6:4.

Уимблдон

Парный разряд, финал

Барбора Стрыцова (Чехия)/Се Шувэй (Тайвань) - Гарбиэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай) - 6:2, 6:4.

Напомним, что в женском сингле победу в турнире одержала Симона Халеп, а в мужском - Новак Джокович. В мужском парном разряде триумфовали колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара. В миксте трофей завоевали Латиша Чань и Иван Додиг.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Барбора Стрыцова, Сэ Шувей, Уимблдон-2019.
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