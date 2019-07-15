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Шевченко поздравил Джоковича с победой на Уимблдоне

Шевченко поздравил Джоковича с победой на Уимблдоне
07:49 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Андрей Шевченко прокомментировал финальный матч Уимблдонского турнира, в котором серб Новак Джокович в невероятном поединке дожал швейцарца Роджера Федерера.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал финальный матч Уимблдонского турнира, в котором серб Новак Джокович в невероятном поединке дожал швейцарца Роджера Федерера. По словам экс-футболиста, он никогда не видел столь хорошего тенниса на этом турнире.

«Поздравляю Новака с невероятной победой. Спасибо Федереру и Джоковичу за лучший теннис, который я когда-либо видел на Уимблдоне», — написал Шевченко в твиттере.

Теннисисты провели на корте более 5 часов. В решающем пятом сете сильнее оказался Новак Джокович, который на тай-брейке отпраздновал итоговую победу в невероятно драматичном финале.

Для Новака Джоковича это 16-й выигранный турнир Большого шлема в карьере. Прошлый розыгрыш Уимблдона в 2018-м году также остался за сербом.

Напомним, что вчера состоялся финал Уимблдона в женской сетке — Симона Халеп убедительно обыграла Серену Уильямс.

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Андрей Шевченко, Уимблдон, Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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