Завадская выиграла престижный турнир во Франции

Новости спорта: Катарина Завацкая стала чемпионкой турнира ITF W100 в Контрексевиле.

Завацкая на пути к финалу последовательно обыграла Анну Данилину (7:6, 7:5), Мэнди Минеллу (6:3, 6:1), Кристину Букшу (6:4, 2:6, 6:4) и Штефани Фёгеле (4:6, 6:3, 6:3), а в решающем матче в двух сетах (6:4, 6:4) справилась с Ульрикке Эйкери.

В финале Завацкая реализовала 7 из 9 брейк-поинтов, проиграла 5 геймов на своей подаче, а также подала 2 эйса и совершила одну двойную ошибку.

Титул во Франции стал для Завацкой крупнейшим в карьере и вторым подряд. На прошлой неделе 19-летняя украинка выиграла 25-тысячник в Биелле (Италия).

Шестой трофей уровня ITF позволил Катарине Завацкой в обновленном рейтинге WTA подняться на рекордную в карьере 133-ю позицию.