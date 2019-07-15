Джокович уверенно лидирует в рейтинге ATP

Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленном рейтинге ATP от 15 июля серб Новак Джокович продолжает уверенно лидировать. В первой десятке Хачанов и Фоньини улучшили свои позиции, поднявшись на одну строчку.

Также отметим, что в топ-10 вошел Даниил Медведев и на 11-е место с восьмого опустился Кевин Андерсен. Таким образом, впервые два россиянина находятся в десятке лучших одновременно.

Лучший из украинских игроков - Сергей Стаховский - опустился на 145-ю позицию, а второй Илья Марченко поднялся на 21 - теперь он занимает 364-ю строчку.

Рейтинг ATP. 15 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045,

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040,

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890,

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785,

…

145 (134). Сергей Стаховский (Украина) – 379

364 (385). Илья Марченко (Украина) – 54