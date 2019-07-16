Джокович снова сыграет на итоговом турнире ATP

Новости спорта: На днях Новак стал победителем Уимблдона 2019.

Ставший пятикратным победителем Уимблдона серб Новак Джокович в 12-й раз в карьере примет участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В этом сезоне Джокович до Уимблдона в рекордный седьмой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также в третий раз стал победителем турнира в Мадриде. Сербский теннисист, разумеется, остался первой ракеткой мира в рейтинге ATP.

Ранее испанец Рафаэль Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир. Напомним, что в четвертьфинале Уимблдона-2019 испанец обыграл американца Сэма Куэрри, что и гарантировало Рафе попадание на Итоговый турнир. "Финал" АТР в этом году пройдет 10-17 ноября в Лондоне.