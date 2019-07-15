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Теннис: Марченко удачно начал турнир в Нур-Султане

Теннис: Марченко удачно начал турнир в Нур-Султане
21:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Марченко вышел во 2 раунд теннисного турнира в Казахстане.

Украинский теннисист Илья Марченко удачно начал турнир в городе Нур-Султан (Казахстан) с призовым фондом 135 тыс 400 долл.

В первом раунде Илья на двух тай-брейках обыграл Марселя Ильхана из Турции - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Соперники провели на корте 2 часа 13 минут.

Во втором круге соперником Марченко будет третий сеяный Себастьян Офнер из Австрии.

Ранее в понедельник квалификацию турнира в Нур-Султане прошел украинец Владислав Манафов, который победил Бенджамина Лока из Зимбабве - 7:6 (7:4), 6:4.

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В первом круге Владислав сыграет против представителя Франции Артура Риндеркнеха.

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АТР, Теннис, Илья Марченко, Новости спорта, Новости тенниса.
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