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Беккер считает, что Федерер популярнее Месси и Роналду

Беккер считает, что Федерер популярнее Месси и Роналду
12:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер оценил популярность Федерера.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил уровень популярности швейцарца Роджера Федерера.

«Федерер — самая популярная спортивная звезда в мире. Он впереди Месси, Роналду, Леброна Джеймса и других. Он выступает уже так долго и так долго добивается успеха.

К тому же Роджер говорит на разных языках: с британскими журналистами — на английском, со мной — на немецком. Он знает итальянский, французский, швейцарский вариант немецкого. Это добавляет привлекательности его имиджу", — приводит слова Беккера Tennis World USA.

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В финале Уимблдона-2019 Роджер проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7).

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта.
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