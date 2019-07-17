Украинец Марченко вышел в четвертьфинал парной сетки турнира в Нур-Султане

Новости спорта: Илья Марченко следующий матч проведет против Лукаса Мидлера (Австрия) и Маттео Виолы (Италия).

Украинский теннисист Илья Марченко вместе с португальцем Гонсало Оливейрой достигли в среду стадии 1/4 финала парных соревнований турнира в Нур-Султане (Казахстан) с призовым фондом 135 тыс 400 долл.

Илья и Гонсало победили Булата Галиева из России и Марселя Ильхана из Турции - 6:3, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 8 минут.

Следующими оппонентами украинца и португальца будут Лукас Мидлер (Австрия) и Маттео Виола (Италия).

Сегодня в четвертьфинал этого турнира также попытается пройти украинско-казахстанский дуэт Владислав Манафов/Тимуром Хабибулин.