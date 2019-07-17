Украинец Марченко вышел в четвертьфинал парной сетки турнира в Нур-Султане

Украинский теннисист Илья Марченко вместе с португальцем Гонсало Оливейрой достигли в среду стадии 1/4 финала парных соревнований турнира в Нур-Султане (Казахстан) с призовым фондом 135 тыс 400 долл.
Илья и Гонсало победили Булата Галиева из России и Марселя Ильхана из Турции - 6:3, 6:4.
Соперники провели на корте 1 час 8 минут.
Следующими оппонентами украинца и португальца будут Лукас Мидлер (Австрия) и Маттео Виола (Италия).
Сегодня в четвертьфинал этого турнира также попытается пройти украинско-казахстанский дуэт Владислав Манафов/Тимуром Хабибулин.