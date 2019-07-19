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Гауф может получить уайлд-кард на US Open

Гауф может получить уайлд-кард на US Open
09:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Организаторы хотят видеть на турнире сенсацию минувшего Уимблдона.

Американка Кори Гауф может получить прямую путевку в основную сетку US Open, сообщает NY Post.

Организаторы соревнований планируют предоставить 15-летней теннисистке уайлд-кард, который гарантирует участие Гауфф на турнире. На сегодняшний день она занимает только 141-е место в мировом рейтинге WTA.

Согласно правилам WTA, 15-летние теннисистки до своего следующего дня рождения могут получить только три уайлд-карда, однако это не касается турниров Большого шлема. Ранее Гауф получила аналогичные путевки в квалификацию минувших Ролан Гаррос и Уимблдона, а также турнира в Майами.

Кори стала сенсацией минувшего розыгрыша Уимблдона, в 15 лет дойдя до 1/4 финала одиночного турнира. Ее остановила будущая чемпионка и обидчица Элины Свитолиной Симона Халеп.

Ранее организаторы US Open анонсировали рекордные суммы призовых, которые получат участники предстоящего турнира. В основную сетку также были заявлены сразу 4 украинки.

Открытый чемпионат США стартует 26 августа и продлится вплоть до 7 сентября.

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Теннис, US Open, Новости тенниса, Кори Гауф.
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