Козлова снялась с грунтового турнира в Латвии

Новости спорта: Травма руки беспокоит украинку еще с Уимблдона.

Катерина Козлова снялась с грунтового турнира в Юрмале, сообщает Btu.org.ua.

На этой неделе украинка также должна была выступать на турнире Лозанне, но снялась с него незадолго до первого матча. Катерину Козлову беспокоит травма руки, которая дает о себе знать еще с Уимблдона, на котором представительница Украины выбыла в первом круге.

Напомним, что из-за травмы Катерина Козлова также снялась перед матчем с Элиной Свитолиной во втором круге Ролан Гаррос.

Следующим турниром в расписании Катерины Козловой значится Premier 5 в Торонто, который возьмет свой старт 5 августа. В последнем же рейтинге WTA Козлова занимает 66-ю позицию.