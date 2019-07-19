Организаторы US Open-2019 увеличили призовой фонд до рекордного

Новости спорта: Общая сумма призовых на турнире составит $57 млн.

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) объявили об очередном повышении призового фонда соревнований. Общая сумма призовых составит 57 млн долл, сообщает Теннисный портал Украины.

"Победители турнира в одиночном мужском и женском разрядах получат по 3,85 млн долл. Теннисисты, проигравшие на старте соревнований в основной сетке заработают по 58 000 тыс долл, а уступившие в первом круге квалификации - по 11 тыс долл", - отмечается в сообщении.

Что касается соревнований в парном разряде, то победители получат 740 тыс долл на двоих.

Таким образом, призовые за победу на US Open в 2019 году станут самыми большими среди всех турниров Grand Slam.