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Организаторы US Open-2019 увеличили призовой фонд до рекордного

Организаторы US Open-2019 увеличили призовой фонд до рекордного
17:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Общая сумма призовых на турнире составит $57 млн.

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) объявили об очередном повышении призового фонда соревнований. Общая сумма призовых составит 57 млн долл, сообщает Теннисный портал Украины.

"Победители турнира в одиночном мужском и женском разрядах получат по 3,85 млн долл. Теннисисты, проигравшие на старте соревнований в основной сетке заработают по 58 000 тыс долл, а уступившие в первом круге квалификации - по 11 тыс долл", - отмечается в сообщении.

Что касается соревнований в парном разряде, то победители получат 740 тыс долл на двоих.

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Таким образом, призовые за победу на US Open в 2019 году станут самыми большими среди всех турниров Grand Slam.

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Теннис, US Open, Новости тенниса, Открытый чемпионат США.
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